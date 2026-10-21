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Giriş Tarihi: 21.10.2026 11:34 Son Güncelleme: 21.10.2026 11:44

Üsküdar’da zabıtaya bıçaklı direniş: İşyeri sahibi tutuklandı!

İstanbul Üsküdar’da bir işletmeci, kaldırım işgali denetimi yapan zabıta ekiplerine elinde bıçakla direnerek tehdit ve hakaretler savurdu. Gözaltına alınan 47 yaşındaki işletmeci ifadesinde, “Şeker hastası olduğum için bir an gerildim. Bıçakla kimseye saldırma amacım yoktu” dedi. İşletmeci Volkan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Üsküdar’da zabıtaya bıçaklı direniş: İşyeri sahibi tutuklandı!
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Olay, 25 Eylül tarihinde İstanbul Üsküdar'da bulunan bir balık meze işletmesinin önünde meydana geldi. Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Beyaz Masa'ya gelen kaldırım ve yol işgali şikayetleri üzerine denetim gerçekleştirdi. İşletmenin önündeki masa, sandalye ve ahşap saksıları kaldırmak isteyen zabıta memurları ile işyeri sahibi Volkan Y. (47) arasında tartışma çıktı.



KALDIRIM DENETİMİNDE BIÇAKLI GERGİNLİK

İddiaya göre, uyarılara öfkelenen balıkçı Volkan Y., eline aldığı bıçakla görevli zabıta memurlarının üzerine yürüyerek küfür ve ağır tehditler savurdu. Görevlilerin engellemeye çalıştığı şüpheli, zabıta aracına yüklenen eşyaları da geri almak istedi. Polis ekiplerinin çağrılması üzerine şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



"ŞEKERİM YÜKSELDİ, AMACIM BIÇAK ÇEKMEK DEĞİLDİ"

Emniyette ifade veren şüpheli Volkan Y. ise suçlamaları reddetti. Zabıtaların halısını ve eşyalarını rızası olmadan almaya çalıştığını öne süren Volkan Y., "Ben esnafım. Olay günü balık temizlerken zabıtalar geldi. Daha önceden de aramızda tartışma yaşanmıştı. Şeker hastası olduğum için bir an gerildim. Bıçakla kimseye saldırma amacım yoktu, sadece halımı vermemek için direndim. Kimseye bıçak savurmadım. Yaşananlardan dolayı pişmanım." dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından "Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek (Görevi Yaptırmamak İçin Memura Mukavemet)" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, dosyadaki kolluk tutanakları, müşteki beyanları ve kamera görüntülerini dikkate alarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle şüpheli Volkan Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

#İSTANBUL
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