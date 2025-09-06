Üsküdar’da zincirleme kaza: 1 otomobil alev aldı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri hafif ticari araçtaki yangını kısa sürede söndürürken hafif şekilde yaralanan bir sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü geçiş sağlanan yolda trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.