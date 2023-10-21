Usta gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti

Posta Gazetesi baş yazarı Rauf Tamer, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. 1937'de Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Tamer, uzun yıllardır Posta Gazetesi'nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.