Usta pilot tedavi için Türkiye’ye getirildi

Slovakya'da trafik kazasında ağır yaralanan öğretmen pilot Oben Oğultarhan, tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Öğretmen pilot Oben Oğultarhan ile Türkiye'nin ilk kadın haritalama pilotu olan Hatice Nur Gündoğdu geçtiğimiz günlerde uçak teslimatı için gittikleri Slovakya'da trafik kazası geçirmişti. Otomobillerinin başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gündoğdu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, Oğultarhan'ın ise ağır yaralı olduğu belirtilmişti.

AMBULANS UÇAKLA GELDİ

Yoğun bakımdaki Oğultarhan, tedavisine Türkiye'de devam edilmek üzere dün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki piste iniş yapan uçaktan refakatçi eşiyle ambulansa alınan Oğultarhan, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oğultarhan'ı karşılayan yakınları ve öğrencileri de hastaneye kadar ambulansa eşlik etti.