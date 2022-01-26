Usta şairin kabri ‘Kar’ şiirindeki gibi

USTA şair Sezai Karakoç'un mezarını kaplayan beyaz kar örtüsü 1953 yılında, "Karın yağdığını görünce / Kar tutan toprağı anlayacaksın / Toprakta bir karış karı görünce / Kar içinde yanan karı anlayacaksın" dizeleri ile başlayan şiirini akıllara getirdi. Üstat Karakoç'un bizlere bıraktığı önemli eserlerin başında "Kar" şiiri geliyor. Karakoç "Kar" şiirini yazdığında 1953'ün ocak ayıydı. 2022'nin ocak ayında ise Şehzade Camii'nde bulunan Sezai Karakoç'un mezarını kaplayan beyaz örtü, şairin "Kar" şirini akıllara getirdi.