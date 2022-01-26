Usta şairin mezarını kaplayan beyaz örtü “Kar” şiirini akıllara getirdi

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında hayata gözlerini yuman edebiyatımızın usta şairi Sezai Karakoç, geride bıraktığı eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Şairin yaptığı akrostiş çalışmaları onun kendine özgü bir isim haline getirdi. Çoğu şiirinde aşk ve sevgi temasını anlatan usta şair, özlem temalı şiirleriyle de herkesin gönlüne tatlı bir hüzün bırakıyor. Birçok başaralı şiiri okurlarına miras bırakan Üstat Karakoç'un bizlere bıraktığı önemli eserlerin başında "Kar" şiiri geliyor. Karakoç "Kar" şiirini yazdığında 1953'ün Ocak ayıydı. 2022'nin Ocak ayında ise Şehzade Cami'nde bulunan Sezai Karakoç'un mezarını kaplayan beyaz örtü, şairin "Kar" şirini akıllara getirdi.
KAR ŞİİRİ
Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
Toprakta bir karış karı görünce
Kar içinde yanan karı anlayacaksın
*
Allah kar gibi gökten yağınca
Karlar sıcak sıcak saçlarına değince
Başını önüne eğince
Benim bu şiirimi anlayacaksın
*
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelip gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
*
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın