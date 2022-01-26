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Giriş Tarihi: 26.1.2022 16:35 Son Güncelleme: 26.1.2022 16:59

Usta şairin mezarını kaplayan beyaz örtü “Kar” şiirini akıllara getirdi

Şerif Can Şerif Can
Usta şairin mezarını kaplayan beyaz örtü “Kar” şiirini akıllara getirdi

Usta şair Sezai Karakoç’un mezarına kaplayan beyaz örtü 1953 yılında, “Karın yağdığını görünce / Kar tutan toprağı anlayacaksın / Toprakta bir karış karı görünce / Kar içinde yanan karı anlayacaksın… dizeleri ile başlayan şiirini akıllara getirdi.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında hayata gözlerini yuman edebiyatımızın usta şairi Sezai Karakoç, geride bıraktığı eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Şairin yaptığı akrostiş çalışmaları onun kendine özgü bir isim haline getirdi. Çoğu şiirinde aşk ve sevgi temasını anlatan usta şair, özlem temalı şiirleriyle de herkesin gönlüne tatlı bir hüzün bırakıyor. Birçok başaralı şiiri okurlarına miras bırakan Üstat Karakoç'un bizlere bıraktığı önemli eserlerin başında "Kar" şiiri geliyor. Karakoç "Kar" şiirini yazdığında 1953'ün Ocak ayıydı. 2022'nin Ocak ayında ise Şehzade Cami'nde bulunan Sezai Karakoç'un mezarını kaplayan beyaz örtü, şairin "Kar" şirini akıllara getirdi.

KAR ŞİİRİ

Karın yağdığını görünce

Kar tutan toprağı anlayacaksın

Toprakta bir karış karı görünce

Kar içinde yanan karı anlayacaksın

*

Allah kar gibi gökten yağınca

Karlar sıcak sıcak saçlarına değince

Başını önüne eğince

Benim bu şiirimi anlayacaksın

*

Bu adam o adam gelip gider

Senin ellerinde rüyam gelip gider

Her affın içinde bir intikam gelip gider

Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın

*

Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi

Öyle kar yağdı ki elim üşüdü

Ruhum seni düşününce ışıdı

Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın

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Usta şairin mezarını kaplayan beyaz örtü “Kar” şiirini akıllara getirdi
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