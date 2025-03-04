Usta sanatçı Edip Akbayram’a veda

Edip Akbayram 2 Mart'ta tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti. Akbayram Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Akbayram'ın yıllar önce verdiği röportajda nasıl uğurlanmak istediğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.



Usta sanatçı o gün son yolculuğuna giderken cenaze törenini, "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani" sözleriyle ifade etmişti.

Edip Akbayram için bugün 4 Mart Salı günü saat 11.00'da Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek.Usta sanatçı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.