Usta yönetmen Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı

22 Kasım'da İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 8 Aralık'ta hayatını kaybeden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Cenaze törenine; oyuncular Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Halil Ergün, Nur Sürer, Sibel Turnagöl, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Erdal Özyağcılar, sanatçı, ailesi ve birçok seveni katıldı. Usta yönetmen Şerif Gören Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi İstanbul'daki evinde yere düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

HÜLYA KOÇYİĞİT, "ACIMIZ BÜYÜK YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR SANATÇIYDI"

Yönetmen Şerif Gören'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan sanatçı Hülya Koçyigit, "Türk sineması her geçen gün bir değerini daha kaybediyor. Bugün aramızdan ayrılan Şerif Gören Türk sinemasının en değerli ve önemli yönetmenlerinden biriydi. O bir halk adamıydı. Halkın içindeydi ve halkın içinde üretti filmlerini. Hep sosyal içerikli toplumsal hikayelere ağırlık verdi. Ben onunla kariyerimin en güzel filmlerini yaptım. Birlikte çok emek verdik birbirimize. Ardında çok değerli filmler bıraktı. Nur içinde yatsın. Acımız çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı" diye konuştu.

NUR SÜRER, "SİNEMA YÖNETMENİ OLARAK SON TEMSİLCİYDİ ŞAHANE BİR ADAMDI"

Oyuncu Nur Sürer, 6 gün önce telefon konuştuklarını belirterek, "Şahane bir konuşmaydı. Sinema yönetmeni olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın" dedi. Usta Yönetmen Şerif Gören için Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gören'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.