Haberler Yaşam Haberleri Usulsüz ‘çakar’ kullanımına geçit yok: Çakar iptal, 155 bin TL ceza!
Giriş Tarihi: 30.4.2025 22:06 Son Güncelleme: 30.4.2025 22:41

Usulsüz ‘çakar’ kullanımına geçit yok: Çakar iptal, 155 bin TL ceza!

İstanbul Beşiktaş’ta çakarlı aracıyla emniyet şeridini ihlal eden ve geçiş üstünlüğü hakkını suistimal eden sürücüye, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine aracın çakar sistemi iptal edildi. Sürücüye ceza yağdığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Usulsüz ‘çakar’ kullanımına geçit yok: Çakar iptal, 155 bin TL ceza!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı sistemiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz kullanan bir aracın tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucu, aracın emniyet şeridini ihlal ederek geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz yere kullandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Emniyet birimleri tarafından yapılan çalışma sonucu, ihlal görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç kısa sürede tespit edildi. Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan bu sorumsuz davranışa karşı vakit kaybedilmeden işlem başlatıldı.

BİR DİZİ TRAFİK KURALINI İHLAL ETTİ

Yapılan denetimlerde araç sürücüsünün, çakarlı sistemi takılması gereken yerlerin dışında kullandığı, emniyet şeridini işgal ettiği, geçiş üstünlüğünü gereksiz biçimde kullandığı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, emniyet kemeri takmadığı ve standart dışı plaka kullandığı belirlendi.

155 BİN 401 TL PARA CEZASI VE 'ÇAKAR' İPTALİ

Bu ihlaller nedeniyle araç sürücüsüne toplamda 155 bin 401 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Ayrıca, aracın üzerindeki geçiş üstünlüğü hakkı çakar da iptal edildi.

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Usulsüz ‘çakar’ kullanımına geçit yok: Çakar iptal, 155 bin TL ceza!
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