Usulsüz ‘çakar’ kullanımına geçit yok: Çakar iptal, 155 bin TL ceza!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı sistemiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz kullanan bir aracın tespit edildiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucu, aracın emniyet şeridini ihlal ederek geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz yere kullandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Emniyet birimleri tarafından yapılan çalışma sonucu, ihlal görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç kısa sürede tespit edildi. Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan bu sorumsuz davranışa karşı vakit kaybedilmeden işlem başlatıldı.

BİR DİZİ TRAFİK KURALINI İHLAL ETTİ

Yapılan denetimlerde araç sürücüsünün, çakarlı sistemi takılması gereken yerlerin dışında kullandığı, emniyet şeridini işgal ettiği, geçiş üstünlüğünü gereksiz biçimde kullandığı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, emniyet kemeri takmadığı ve standart dışı plaka kullandığı belirlendi.

155 BİN 401 TL PARA CEZASI VE 'ÇAKAR' İPTALİ

Bu ihlaller nedeniyle araç sürücüsüne toplamda 155 bin 401 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Ayrıca, aracın üzerindeki geçiş üstünlüğü hakkı çakar da iptal edildi.