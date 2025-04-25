Haberler Yaşam Haberleri Usulsüz rapor soruşturmasına 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 25.4.2025 21:04 Son Güncelleme: 25.4.2025 22:24

Usulsüz rapor soruşturmasına 4 tutuklama

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Devlet Hastanesinde usulsüz bir şekilde engelli raporu düzenlenmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı.

Remzi YILMAZ
Usulsüz rapor soruşturmasına 4 tutuklama

Operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Orhangazi Devlet Hastanesinde usulsüz bir şekilde engelli raporu düzenleyerek araç alınmasına neden oldukları iddiası ile 3'ü hastane çalışanı, 1'i eski doktor ve 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere bazı hasta yakınları ile birlikte 13 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

3 günlük gözaltı süresinin ardından 13 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış 8 kişi mahkemeye sevk edilmişti. Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan 8 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şahsın ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Usulsüz rapor soruşturmasına 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz