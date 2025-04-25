Usulsüz rapor soruşturmasına 4 tutuklama

Operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Orhangazi Devlet Hastanesinde usulsüz bir şekilde engelli raporu düzenleyerek araç alınmasına neden oldukları iddiası ile 3'ü hastane çalışanı, 1'i eski doktor ve 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere bazı hasta yakınları ile birlikte 13 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

3 günlük gözaltı süresinin ardından 13 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış 8 kişi mahkemeye sevk edilmişti. Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan 8 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şahsın ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirlendi.