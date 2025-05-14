Üvey evladını pompalı tüfekle öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Necdet Şahin (55) ile üvey oğlu Hazat Şahin (22), önceki akşam tartıştı. Tartışmayı araya girenler sonlandırdı. Evden ayrılan Hazat Şahin, bir süre sonra motosikletle geri dönüp, eve tabancayla ateş etti. Baba Necdet Şahin de evin balkonundan pompalı tüfekle karşılık verdi. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden H.Ş. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazat Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve dün işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen Necdet Şahin'in, "Tartıştık, evden ayrıldıktan sonra geri dönüp ateş açtı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, tüfekle ateş açtım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Necdet Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.