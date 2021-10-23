Uyandı, hayatının şokunu yaşadı!

Edinilen bilgilere göre olay Ece Mahallesi 4. Sokakta meydana geldi. Niyazi P. ait park halindeki 58 YA834 plakalı Honda marka otomobilin üzerine 4 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı.
Otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç sahibi Niyazi P. beklenmedik bir şok yaşadı. Otomobilini o halde gören Niyazi P. polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gerekli çalışmaları tamamlayarak inceleme başlattı.
"YİNE DE TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"
Mahalle sakinlerinden Ahmet Koşaroğlu " Gece düştüğünü zannediyorum, çünkü sabah kalktığımızda aracın üzerinde duvar kalıntılar vardı. Daha önceden burada metruk bir bina vardı. O bina yıkılınca bu duvarlar kaldı.
Muhtemelen gece bir yer hareketi olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Daha önce bildirildiğini sanmıyorum ama bir endişe vardı. Burada çocuklar oyun oynuyorlar ve ben özellikle buradaki duvardan daha çok korkuyordum. Yine de tehlike geçmiş değil.