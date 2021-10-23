Uyandı, hayatının şokunu yaşadı!

Muhtemelen gece bir yer hareketi olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Daha önce bildirildiğini sanmıyorum ama bir endişe vardı. Burada çocuklar oyun oynuyorlar ve ben özellikle buradaki duvardan daha çok korkuyordum. Yine de tehlike geçmiş değil.