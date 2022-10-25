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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Uyardık, inşaata devam ettiler

Arel Üniversitesi’ne ait 3 katlı binanın çökmesine ihmal neden oldu. Prof. Dr. Altan: Önceden fark ettik. İnşaat sahiplerini uyardık, ancak dinlemediler. Akşamına çöktü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Uyardık, inşaata devam ettiler
Özel Arel Üniversitesi'nin Sefaköy Yerleşkesi'nin bitişiğinde bulunan inşaat alanındaki istinat duvarında gündüz saatlerinde oluşan çatlaklar kısa süre sonra üniversiteye ait meslek yüksekokulları, laboratuvarlar, sınıflar ve idari kısımların bulunduğu 3 katlı binanın yıkılmasına neden oldu.



Çevredeki 5 bina ve 71 öğrencinin kaldığı yurdun tedbir için boşaltılmış olması can kaybını önledi. Öğrencilerin eğitimi çevrimiçi devam edecek.



Facianın boyutu gün ışığıyla birlikte gözler önüne serilirken, Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altan, "Bu kazanın yaşanacağını önceden fark ettik. Binada sallantılar, hareketlenmeler vardı. Hemen üniversitedeki elektriği, suyu ve doğalgazı kestik. Sonra inşaat sahiplerini uyardık. Ancak bizi dinlemeyip çalışmalarına devam ettiler. Akşamına da çöktü. Derin kazıların yapıldığı inşaatlar en fazla iki sene içinde tamamlanmalı. İnşaat 3 senedir bu halde" dedi.

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Uyardık, inşaata devam ettiler
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