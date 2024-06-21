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Giriş Tarihi: 21.6.2024 11:58 Son Güncelleme: 21.6.2024 12:20

Uygulamadan kaçan araca sıkılan kurşun janttan sekerek bekçiyi yaraladı

İstanbul Levent’te yolda polis uygulamasına giren içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil dur uyarısı üzerine otomobilin camından uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında trafik ışıklarında kapıyı tutan bekçi bir süre sürüklendi. Bekçi aracın lastiğine ateş açınca janttan seken kurşun kendi bacağına saplandı. Olay sonrası 4 şahıs ise kıskıvrak yakalandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Uygulamadan kaçan araca sıkılan kurşun janttan sekerek bekçiyi yaraladı

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

LASTİGE AÇILAN ATEŞ SONUCU JANTTAN SEKEN KURŞUN BEKÇİYİ YARALADI

Dakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır'daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu. Ancak şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı. Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı. Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Savcılık tarafından serbest bırakıldılar

Adamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, "kasten yaralama", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.

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Uygulamadan kaçan araca sıkılan kurşun janttan sekerek bekçiyi yaraladı
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