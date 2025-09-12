Uykusuzluk beyni yaşlandırıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir bağlantının mevcut olduğu tespit edildi. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kronik uykusuzluk çeken ya da üç ay ya da daha uzun süre boyunca haftada en az üç gece uyumakta güçlük çeken kişilerin bunama ya da hafif bilişsel sorunlara yakalanma olasılığı normal uyuyan kişilere kıyasla yüzde 40 daha fazla. Euronews'teki haberde "Bu, beynin 3,5 yıl daha yaşlanması anlamına geliyor" denildi. Çalışmanın yazarlarından ve ABD merkezli Mayo Clinic'te nörolog olan Dr. Diego Z. Carvalho bulguların "uykunun sadece dinlenmeyle ilgili olmadığına, aynı zamanda beyin direnciyle de ilgili olduğuna dair giderek artan kanıtlara katkıda bulunduğunu" söyledi.