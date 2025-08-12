Uyurken telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar

Ankara'da kamu çalışanı Selda K. (38), evinde uyurken telefonuna uzaktan erişim sağlanarak mobil bankacılık bilgileri ele geçirildi. 3 bankadaki hesaplarındaki para transfer edildi, adına 2 kredi çekildi. Toplam 628 bin 500 TL dolandırılan Selda K., paranın tanımadığı kişilere gönderildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Kredilerin taksitlerini ödemeyince banka icra takibi başlattı. Selda K., bankanın olağandışı işlemleri fark edip onay almadan işlem yaptığını, güvenlik yükümlülüğünü yerine getirmediğini savunarak borçlu olmadığının tespitini ve 100 bin TL manevi tazminat talep etti. "Dolandırıcılar tarafından mağdur edildim, şimdi banka mağdur ediyor" diyen Selda K.'nın maaşına haciz uygulandı. Avukatı Özge İrem Aksu, emsal davalar bulunduğunu, sürecin müvekkili lehine sonuçlanacağına inandıklarını söyledi. İlk duruşma 25 Eylül'de görülecek.