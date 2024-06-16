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Giriş Tarihi: 16.6.2024 13:03 Son Güncelleme: 16.6.2024 13:27

Uyuşturucu aldı sabah nefes almıyordu

İstanbul Büyükçekmece’de cesedi halıya sarılı şekilde bulunan Sedef Güler cinayetiyle ilgili  aranan asıl şüpheli Yavuz G. Edirne’de yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uyuşturucu aldı sabah nefes almıyordu

Büyükçekmece'de Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunması olayına ilişkin 1 şüpheli daha Edirne'de gözaltına alındı. Firari olarak aranan şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'nin Yunanistan'a sınır köyü Elçili Köyünde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 7 Haziran 2024 tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Sedef Güler'in, 52 yaşındaki şüpheli Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde Edirne Adliyesine getirildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

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Uyuşturucu aldı sabah nefes almıyordu
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