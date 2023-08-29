Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı

Sağlık ekipleri olay yerinde bulunan tüm yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile annesi ve yeğenlerinin durumunun ağır olduğu, yengesinin ise yüz ile el kısmından yaralandığı öğrenildi.

Yaralı anne