Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı
Giriş Tarihi: 29.8.2023 21:19 Son Güncelleme: 29.8.2023 21:46

Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaparken ağabeyini, annesini, ağabeyinin eşini ve 2 yeğenini tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Olayda ağabey hayatını kaybetti, Burak Y. İle birlikte 5 kişi yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. ile birlikte mangal yapıp aile yemeği yemeye başladı.

Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. tabancayla başına sıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Katil Burak Y.

Sağlık ekipleri olay yerinde bulunan tüm yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile annesi ve yeğenlerinin durumunun ağır olduğu, yengesinin ise yüz ile el kısmından yaralandığı öğrenildi.

Yaralı anne

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Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı
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