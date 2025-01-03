Uyuşturucu bağımlısı evladını öldürdü

Adana'da 3 gün önce yol kenarında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki Rafet Dinç'i babasının öldürüldü ortaya çıktı. Anne babanın hiçbir şey olmamış gibi 1 Ocak'ta düzenlenen cenaze törenine katıldıkları hatta babanın oğlunun yıkanması sırasında gasilhaneye girdiği, yanında olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri öldürülen gencin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu yüzden sürekli ailesi ile tartıştığını belirledi. Olay günü baba ile oğulun yine tartıştığı, tartışma büyüyünce Mehmet Dinç'in oğlunu başından vurarak öldürdüğü, daha sonra baba ile annenin, cesedi otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı. Gerekli delilleri toplayan jandarma ekipleri, baba Mehmet, anne Sevinç ve kızları Eylül Dinç'i gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç tutuklanırken, kız kardeşi Eylül Dinç ise serbest bırakıldı.