Uyuşturucu baronlarına şaşırtan tahliye

Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan Güney Amerika-Avrupa arasında uyuşturucu trafiği sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanığın ilk duruşmada tahliye edilmesi yargı dünyasının sarstı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 sanık hakkında 5 gün sonra tutuklama kararı çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) tahliyelerle ilgili soruşturma hazırlığında olduğu öğrenildi.Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Gece 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi.Tahliyelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazları inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyelerden 5 gün sonra Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. 8 sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağına yapılan itirazı ise reddetti.Hakimler ve Savcılar Kurulu, dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme heyetiyle ilgili soruşturma hazırlığında olduğu öğrenildi.Abdullah Alp Üstün ve oğlunun, örgüt içinde kullandıkları kod adları ünlü Godfather filminden esinlendikleri iddianameye yansımıştı. Deşifre edilen örgüt içi yazışmalarda Abdullah Alp Üstün'ün Baba (The Godfather) filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı 'Don Vito Corleone' kod adını kullandığı, oğlu Efe Alp Üstün'ün kod adının ise Vito Corleone'nin oğlu Michael Corleone takma adını kullandığı belirlenmişti.