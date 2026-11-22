Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj İstanbul'da yakalandı. Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği ve uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğu belirlendi.