Yargıtay 6. Ceza Dairesi, uyuşturucu madde almak isteyen bir gence uyuşturucu diye nane kırıntısı satan sanıkların eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi. Olayda mağdurun parayı vermesinin ardından paketten nane çıkması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay, sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkum edilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

UYUŞTURUCU DİYE NANE VERDİLER

İddiaya göre, iki kişi uyuşturucu madde almak isteyen gençle irtibata geçti. Buluşma sırasında uyuşturucu almak isteyen genç, maddeyi satın almak için parasını şüphelilere verdi. Ancak aldığı paketi açtığında uyuşturucu yerine nane kırıntıları olduğunu gördü. Bunun üzerine genç ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Olayın polise intikal etmesi üzerine 2 şüpheli hakkında "nitelikli yağma, kasten yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından mahkumiyetine, "dolandırıcılık" suçundan ise beraatine hükmetti. Karar, Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatları tarafından temyiz edildi.

YARGITAY: EYLEM DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUYOR

Dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, sanıkların uyuşturucu madde yerine uyuşturucu özelliği bulunmayan nane satmak suretiyle maddi menfaat elde ettiklerini belirterek eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekti. Yargıtay kararında, sanıkların mağdurla irtibat kurarak para karşılığında uyuşturucu madde vermeyi teklif ettikleri, mağdurun teklifi kabul etmesi üzerine parayı verdiği ve karşılığında uyuşturucu özelliği bulunmayan nane aldığı belirtildi. Mağdurun verilen maddenin uyuşturucu olmadığını fark ederek parasını geri istemesi, sanıkların parayı vermeyi kabul etmemesi üzerine tartışma yaşanması ve mağdurun darp edilmesi de dosyada yer aldı.

Kararda, paranın mağdur tarafından bir anlaşma karşılığında rıza ile sanıklara verildiği aşamadan sonra çıkan kavganın yağma suçunu oluşturmayacağı ifade edildi. Ancak uyuşturucu yerine nane verilerek maddi menfaat sağlanmasının dolandırıcılık suçunu oluşturduğu vurgulandı. Yargıtay, sanıklar hakkında yağma suçundan beraat, dolandırıcılık suçundan ise mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini belirterek, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle verilen hükümlerin bozulmasına karar verdi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Karar oy çokluğuyla alındı. Daire üyesi ise karara karşı oy yazarak farklı görüş bildirdi. Karşı oy yazısında, uyuşturucu madde isteyen kişiye para karşılığında uyuşturucu verme veya temin etme vaadinin genel ahlaka ve hukuka aykırı olduğu, bu vaadin yerine getirilmesinin ya da buna zorlanmasının hukuk düzenince korunamayacağı ifade edildi. Karşı görüşte, uyuşturucu madde temin etme vaadinin aldatma özelliği bulunmayan basit bir yalan olduğu savunuldu. Ayrıca uyuşturucu isteyen kişinin, yakalanmamak amacıyla maddeyi denetlememe riskini göze alarak parayı peşin vermesi, sonrasında paketi kontrol ederek uyuşturucu olmadığını anlaması şeklinde gerçekleşen olayda, dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareketin bulunmadığı kanaati dile getirildi. Karşı oy yazısında, konusu suç teşkil eden ve hukuki ve ahlaki olmayan durumların yerine getirilmemesinin hukuk düzenince korunamayacağı belirtilerek, çoğunluğun kararına katılınmadığı ifade edildi.