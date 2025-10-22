Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında silahlı çatışma! 1 polis yaralandı
Giriş Tarihi: 22.10.2025 00:34

Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında silahlı çatışma! 1 polis yaralandı

Fethiye’de uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir polis memuru yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında silahlı çatışma! 1 polis yaralandı

Fethiye'de zehir tacirlerine yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler tespit edildi. Karaçulha Mahallesi çevre yolunda şüphelilere 'dur' ihtarı yapıldı.

Çağrılar sonucunda şüphelilerin silaha ateş açması üzerine çatışma çıktı. Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında çıkan silahlı çatışma sırasında bir polis memuru yaralandı.

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken operasyonun sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında silahlı çatışma! 1 polis yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz