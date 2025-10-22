Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında silahlı çatışma! 1 polis yaralandı

Fethiye'de zehir tacirlerine yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler tespit edildi. Karaçulha Mahallesi çevre yolunda şüphelilere 'dur' ihtarı yapıldı.
Çağrılar sonucunda şüphelilerin silaha ateş açması üzerine çatışma çıktı. Uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında çıkan silahlı çatışma sırasında bir polis memuru yaralandı.
Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken operasyonun sürdüğü bildirildi.