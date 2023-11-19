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Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:51 Son Güncelleme: 19.11.2023 12:29

Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine O.T.C. ve B.Y.I. isimli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde 51,20 gram Marihuana maddesi, 38 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş bir peçete, üç bin 140 lira, 200 euro, 100 dolar nakit para ve iki cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan çok sayıda kaydı olduğu saptanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen O.T.C. tutuklandı. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar
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