Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu maddeyi patik içerisine gizlediler: 5 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 16.4.2025 22:24

Uyuşturucu maddeyi patik içerisine gizlediler: 5 kişi tutuklandı!

Tokat'ta uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, patiğin içine gizlenmiş madde ise gözlerden kaçmadı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

İHA
Uyuşturucu maddeyi patik içerisine gizlediler: 5 kişi tutuklandı!

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen planlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 10 bin 301 adet sentetik ecza hap, 158.5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5.41 gram metamfetamin ve 110 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı koltuk altına, çanta ve kıyafetlerin içine gizlenmiş şekilde bulundu. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan bir başka zula ise bir patiğin içine saklanmış bonzai oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu maddeyi patik içerisine gizlediler: 5 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz