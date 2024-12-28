Uyuşturucu operasyonunda 7 bin 878 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcısına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Narkotik polisi önceden belirlediği 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi.

7 BİN 878 ADET UYUŞTURUCU HAP

Polis, 25 şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan arama da 7 bin 878 adet uyuşturucu hap, 153 gram esrar, 2 gram eroin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.