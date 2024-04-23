Uyuşturucu parası için taksiciyi öldürdü!

Olay, Kastamonu ili Araç ilçesinde meydana geldi. Araç ilçesinde taksicilik yapan Akif Eymür'den haber alamayan yakınları Jandarmaya başvurdu. Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda ilçeye bağlı Toygaören köyü yakınında terk edilmiş olarak buldu. Çevrede yapılan araştırmada taksici Akif Eymür'ü aracın yaklaşık 300 metre ilerinde ormanlık alanda silah ile vurulmuş olarak buldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin yaptığı çalışma ve incelenen güvenlik kameraları sonucu öğlen saatlerinde ilçe merkezinden müşteri olarak en son binen M.B.'yi tespit etti. M.B. saklandığı evde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının sorgusu Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda sürerken, soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi. M.B.'nin uyuşturucu almak için taksiciyi gasp edip öldürdüğü üzerinde durulurken, taksici Akif Eymür'ün cesedi otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksici Eymür'ün çevresinde sevilen bir kişi olduğu, herkese yardım ettiği belirtildi. Öldürülen Taksi otopsi sonrası Araç ilçesinde ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

YAKINLARI KAYIP İLANI VERDİ

Öte yandan kendisinden haber alamayan yakınları sosyal medya hesaplarından öldürülen Akif Eymür'ün fotoğrafını yayınlayarak, "Saat 11.30'da cezaevi istikametinden geçtikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Görenlerin Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne haber vermelerini rica ediyoruz"