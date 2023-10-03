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Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:48 Son Güncelleme: 3.10.2023 11:25

Uyuşturucu satan çifte operasyon

Adana’da polis, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen karı kocanın evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden erkek tutuklandı, kadın ise adli kontrolle serbest kaldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Uyuşturucu satan çifte operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen V.Ç. ile eşi M.Ç.'nin evine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 5 kilo 64 gram bonzai, reçeteye tabi 621 uyuşturucu içerikli hap, 44 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ç. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu satan çifte operasyon
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