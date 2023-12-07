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Giriş Tarihi: 7.12.2023 13:15 Son Güncelleme: 7.12.2023 13:17

Uyuşturucu satıcılarını operasyonla yakaladılar

Ağrı Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına darbe vurdu. 27 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu satıcılarını operasyonla yakaladılar

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ağrı Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi.

Operasyona 369 polis, 18 Özel Harekat Polisi, hassas burunlu ve özel eğitimli altı narkotik dedektör köpeği katıldı ve operasyon havadan Drone ile görüntülendi. 290,23 gram Esrar maddesi, 2,04 gram Eroin maddesi, bir kök Hint Keneviri, 932,06 gram Metamfetamin maddesi, 0,23 gram Afyon Sakızı, 9,7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan cam aparat, altı ruhsatsız tabanca, sekiz şarjör, 151 mermi, dört av tüfeği, uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki hassas terazi, 56 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 495 lira nakit para ele geçirildi.

Ağrı Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; operasyon kapsamında 27 uyuşturucu madde satıcısını yakalayarak gözaltına aldı.

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Uyuşturucu satıcılarını operasyonla yakaladılar
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