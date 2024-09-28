Uyuşturucu sattığını öne sürdüğü komşusunu öldürdü

Adana'da 40 yaşındaki Fatih Y., mahallede uyuşturucu sattığını öne sürdüğü komşusu Orhan Boyan'ı (37) göğsü ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısının sorgusu sürüyor.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN

Olay, 27 Eylül'de merkez Seyhan İlçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Y., mahallede uyuşturucu satışı yaptığı için komşusu Orhan Boyan'ı defalarca uyardı. "Uyuşturucu madde ticareti", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı olan Orhan Boyan, uyarıları dikkate almadı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Fatih Y., Boyan ile bu nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Fatih Y., Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Boyan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısı Fatih Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.