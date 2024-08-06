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Giriş Tarihi: 6.8.2024 10:00

Uyuşturucu suçundan 10 yıl hapisle aranıyordu: Burnu yakalattı!

Adana'da Barış Türköz, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası aldı. Önceki gün GBT sorgusu yapan polisleri kardeşi Özgür'ün kimliğini vererek atlatmaya çalıştı. Ancak burnunun yamuk olması anlaşılması üzerine yakalandı.

İHA
Uyuşturucu suçundan 10 yıl hapisle aranıyordu: Burnu yakalattı!

Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, şüphelendikleri kişiyi durdurup GBT sorgusu yaptı. Durdurulan kişi Özgür Türköz'e ait kimlik vererek polisleri atlatmaya çalıştı. Polis, sistemdeki fotoğrafa bakınca, karşısındaki kişinin burnunu yamuk olduğunu fark etti.



Bunun üzerine şüpheli Özgür Türköz olduğunu iddia ederek çeşitli yalanlar söyleyip polisi inandırmaya çalıştı. Polisler şüpheliyi parmak izine götürerek kimliğinin Barış Türköz (27) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Barış Türköz, kardeşiyle benzerliğini kullanarak polisleri atlatmak istedi. Ancak Barış'ın burnunun yamuk olması kendisini ele verdi.
İşlemlerinin ardından söz konusu firari cezaevine teslim edildi.

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Uyuşturucu suçundan 10 yıl hapisle aranıyordu: Burnu yakalattı!
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