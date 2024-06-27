Uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına geçit yok! 911 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendi.Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 494 kg esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirilirken 2️ zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk, 92,5 kg eroin, 36 kg esrar ele geçirilirken 18 zehir taciri gözaltına alındı. Bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22,5 kg esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg likit esrar ele geçirilirken 3️ zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirilirken 1️ zehir tacirinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kg metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 200 kg toz esrar ele geçirildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 sokak satıcısından 5️'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3️8 sokak satıcısından 4️'ü tutuklandı. 6️'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg skunk ve muhtelif miktarda kök skunk ele geçirilirken 2️ zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 35,5 kg metamfetamin ele geçirildi.Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken 1️ zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirilirken 4️ zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi."İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.