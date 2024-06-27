Uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına geçit yok! 911 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendi.
İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR
Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 494 kg esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirilirken 2️ zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg skunk, 92,5 kg eroin, 36 kg esrar ele geçirilirken 18 zehir taciri gözaltına alındı. Bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 22,5 kg esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg likit esrar ele geçirilirken 3️ zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirilirken 1️ zehir tacirinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10 kg metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 200 kg toz esrar ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 sokak satıcısından 5️'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3️8 sokak satıcısından 4️'ü tutuklandı. 6️'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg skunk ve muhtelif miktarda kök skunk ele geçirilirken 2️ zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 35,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken 1️ zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirilirken 4️ zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi."
"UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.