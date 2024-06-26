Uyuşturucu tacirlerine 47 ilde darbe... 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 47 ilde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 912 ekip ve bin 985 personel, 12 hava aracı ve 13 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen "narkoçelik-23" operasyonlarında; 304,5 kilogram uyuşturucu madde ve 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İLLERDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

"Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Rize merkezli İstanbul, Trabzon, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonda; muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, skunk ve esrar ile ç ok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken 25 sokak satıcı yakalandı bunlardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Çatalca ve Arnavutköy İlçelerinde düzenlenen operasyonda; 142,5 kg sıvı metamfetamin, 61 kg kristal metamfetamin 16 bin 608 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 54 kg skunk ele geçirilirken 1️ zehir taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 30,5 kg metamfetamin ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 9,5 kg metamfetamin ele geçirilirken 3️ zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 7 kg metamfetamin ele geçirilirken 2️ zehir taciri gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 31 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.1️ zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 20 bin 321 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 zehir taciri gözaltına alındı."

"ÜLKEMİZ UYUŞTURUCU TACİRLERİNDEN TEMİZLENECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.