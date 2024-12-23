Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirlerinin ‘turşu oyunu’ boşa çıktı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 16:00 Son Güncelleme: 23.12.2024 16:28

Uyuşturucu tacirlerinin ‘turşu oyunu’ boşa çıktı

Hakkari’de uyuşturucu tacirleri, sıvı metanfetamini turşu suyu görünümüne sokarak İstanbul’a göndermeye çalıştı. Ancak polisin dikkati ve narkotik köpeği Aura’nın keskin burnu, bu kurnaz planı boşa çıkardı. Operasyonda piyasa değeri tam 20 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerinin ‘turşu oyunu’ boşa çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerinin bir oyununu daha bozdu. Hakkari Yüksekova İlçesi'nden İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıkan bir kargo aracını durduran ekipler, narkotik köpeği Aura'nın yoğun tepki verdiği koliyi açtı. Gözden kaçırılmak istenen bir turşu bidonunda yapılan aramada, tam 13 kilogram sıvı metanfetamin ele geçirildi. Turşu suyu görünümündeki uyuşturucunun piyasa değerinin tam 20 milyon lira olduğu öğrenildi.

'TURŞU OYUNU' POLİSTEN KAÇAMADI

Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek için sıvı metanfetamini turşu suyu gibi gösterme planı, polisin hassas çalışmasıyla boşa çıkarıldı. Operasyonda, bidonun kargo ile İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıktığı tespit edilirken, olayla bağlantılı kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASI ZEHİRİ DURDURDU

Hakkari polisi, uyuşturucu ticaretine karşı verdiği kararlı mücadeleyle bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Emniyet yetkilileri, "Uyuşturucu tacirleri ne kadar kurnaz planlar yaparsa yapsın, biz her zaman bir adım öndeyiz" diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

NARKOTİK KÖPEĞİ AURA'YA TAM NOT

Operasyonda kilit rol oynayan narkotik köpeği Aura, bir kez daha ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Aura'nın keskin burnu sayesinde 20 milyon liralık zehir sokaklara ulaşmadan engellendi.

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Uyuşturucu tacirlerinin ‘turşu oyunu’ boşa çıktı
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