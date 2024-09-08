Uyuşturucu ticaretine göz açtırılmıyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Çamlıyayla, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 3 şahsın, kenevir bitkisi ektiği bundan imal ettikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi. Tespit edilen şüpheliler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Takip sırasında, bir şüphelinin evinin yakınındaki kayalıklar arasından yetiştirdiği uyuşturucu, dron ile havadan tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile birlikte 3 av tüfeği, 1 tabanca, 170 fişek, 1 cep telefonu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 15 bin TL. nakit para bulundu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.