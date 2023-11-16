Uyuşturucu ve silahlarla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürdürdü. Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan İnönü Mahallesi'nde durdurulan şüpheli bir araçta 16,67 gram Kokain maddesi, 95 uyuşturucu hap, bir öğütücü, iki ruhsatsız tabanca, beş mermi, dört cep telefonu, bin 900 lira nakit para, 20 euro ve 550 dolar ele geçirildi. Araç sürücüsü D.B. ve araç içerisinde bulunan O.Y., D.T., E.K.C. ile B.İ. gözaltına alındı. D.B. ve O.Y. tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.