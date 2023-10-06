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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Uyuşturucular ayakkabılardan çıktı

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucular ayakkabılardan çıktı
İstanbul'da 104 zehir tacirinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Zehir tacirlerinden uyuşturucu alan kişilerin "4 kasa domates", "5.5 metre kumaş", "Eşofman ile ayakkabımı hazırladın mı?" gibi şifrelerle sipariş verdiği, siparişlerin motosikletle adrese teslim edildiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde; 3 kilo 602 kilo sentetik uyuşturucu bonzai maddesi, 135 gram skunk maddesi, 59 gram metamfetamin maddesi, 33 gram esrar maddesi, 755 gram sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 50 mermi, 2 kurusıkı tabanca ve 50 bin lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bazıları ayakkabıların içerisine saklanmış halde bulundu.

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Uyuşturucular ayakkabılardan çıktı
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