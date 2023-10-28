Uyuyan adamı ölüm teğet geçti

Adana'da 24 yaşındaki fırıncı Cengiz Adlı, rahatsızlanınca dinlenmek maksatlı iş yerinin yanında bulunan diş hekimi muayenesi önündeki kanepede uzandı. O sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle kanepeye çarparak durdu. Ölümü kıl payı atlatan Cengiz Adlı, "Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti" dedi. Olaydan sonra kaçan sürücü polis tarafından aranıyor.

KANEPEDE UYUDU

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde bulunan bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana geldi. Fırıncı Cengiz Adlı, rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı. Bu sırada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.

POLİSİ DUYUNCA KAÇTI

Otomobil önce kanepeye sonrada kanepe üzerinde uyuyan Cengiz Adlı'nın koluna çarptı ve durdu. Adlı gürültü ve çarpmanın etkisiyle uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini öğrenen ve adı bilinmeyen otomobil sürücüsü, 'Arabayı kenara çekeceğim' diyerek otomobiline bindi ve hızla olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

"ÇOK KORKTUM"

Otomobilin kanepeye çarpma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Ölümün kendisini teğet geçtiğini söyleyen Cengiz Adlı, "Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti. Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm" dedi. Öte yandan kazadan sonra kaçan sürü polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.