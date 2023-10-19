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Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:20 Son Güncelleme: 19.10.2023 12:22

Uyuz hastası madde alışverişine tulumla gitti

İstanbul Sultanbeyli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve satın alanlara yönelik operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ormanlık alandaki alışverişi drone ile görüntüledi. Görüntülerde akıl almaz bir detay kameralara takıldı. İddiaya göre uyuz hastası olan bir kişi beyaz tulum giyip alışverişe öyle geldi. O anlar polis kamerasıyla havadan görüntülendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden uyuz hastası S.K. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uyuz hastası madde alışverişine tulumla gitti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultanbeyli ilçesinde narkotik madde ticareti yapan şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ilçe içerisindeki birçok otoban kenarı, yan yollar ve yeşillik alanlar havadan taranarak kontrolü sağlandı. 22 Eylül günü Fatih Mahallesinde bulunan bir yeşillik alana çok sayıda kişinin girdiği tespit edilince ekipler bölgeyi izlemeye aldı.

7 KİŞİ YAKALANDI

Takibi yapılan şüphelilerin yeşil alanda narkotik madde kullandıkları ve aralarında ticaret gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahıslara yönelik suçüstü operasyon yapıldı, O.K. ve S.K. isimli torbacılar ile 2 içici şahıs yakalandı. Çevrede yapılan kontrollerde içici olduğu belirlenen 3 şahıs daha yakalanarak muhafaza altına alındı.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan aramalarda; Parçalı halde 20 gram Bonzai, parçalı halde 2 gram Metamfetamin, 2 bin 775 lira nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. O.K. ve S.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

UYUZ HASTASI TULUMLA UYUŞTURUCU ALMAYA GİTTİ

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde uyuşturucu madde ticaretine gelen bir şahsın üzerindeki korona tulumu dikkat çekti. İncelemeler sonucu beyaz tulumla gelen şahsın uyuz hastası olduğu için dışarı çıkarken onu giyip gittiği belirlendi. Uyuz hastası olarak uyuşturucu ticareti yapan şüpheli S.K. ve yanındaki O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuz hastası madde alışverişine tulumla gitti
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