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Giriş Tarihi: 21.10.2023 13:29

Uyuz vakaları yüzde 40 arttı: Dermatoloji Kongresi'nde önemli uyarı!

31'inci Ulusal Dermatoloji Kongresi Antalya’da başladı. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durdu, kritik uyarıyı yaptı: Türkiye’de uyuz vakaları yüzde 40 arttı!

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Uyuz vakaları yüzde 40 arttı: Dermatoloji Kongresi’nde önemli uyarı!

Türk Dermatoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı tarafından Antalya'da düzenlenen 31'inci Ulusal Dermatoloji Kongresi başladı. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durdu, "Şu an polikliniğe gelen hasta sayısını 40 olarak ele alırsak bunun en az 3- 4'ü uyuz vakası. Bazı klinikler, gelen hastanın yüzde 40'ını uyuzun oluşturduğunu söylüyor. Son 3- 4 yıl içinde uyuzun 40 kat arttığı ile ilgili veriler var. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kurdu. İlk toplantı bu ay içinde yapılacak" diye konuştu.

'UYUZDA TEMAS ÖNEMLİ'

Özellikle gece artan kaşıntının çok önemli bir semptom olduğunu vurgulayan Durdu, şöyle devam etti: "Pandemi, depremler nedeniyle insanların toplu yaşamak zorunda kalması uyuzdaki artışın nedenleri olarak sayılabilir. Uyuz olan kişi yıkanmadığında hastalığın deri geçişi artar. Günlük yıkanmak, bu sıklığı azaltır. Uyuzda temas önemli. Yakın temaslardan biraz kaçınmak lazım. Uyuz hastalığı kendiliğinden iyileşmez, hastalık sadece reçeteli ilaçlarla tedavi edilebilir. Doğru teşhisin konulması için mutlaka dermatoloji uzmanının detaylı muayenesi gerekli. En yaygın tedavi, krem veya losyonun boyundan aşağıya tüm vücuda hiç boşluk kalmayacak şekilde uygulanması. Tedavi uygulanırken de hastaların banyo yapması ve giysilerinin, çarşaflarının yüksek sıcaklarda yıkanması lazım."

BEBEKLERE TEMASA DİKKAT!

Yeni doğanlarda uyuzun çok önemli olduğunu kaydeden Durdu, "Bebeğe insanlar hemen gelip, altın takar. Yenidoğan bebeklerin çok sayıda kişiye yakın temasının olması ve kaşıntıyı ifade edemedikleri için geç tanı alması nedeniyle bebekler önemli bir bulaş kaynağı" dedi.

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Uyuz vakaları yüzde 40 arttı: Dermatoloji Kongresi'nde önemli uyarı!
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