Uzak Şehir 68. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm yayınlandı!

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir, 68. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 12 Ekim 2026'da yayınlanan yeni bölümü kaçıranlar, Uzak Şehir 68. bölüm izle aramasıyla tekrar izleme seçeneklerine yöneldi.
Kanal D'nin sevilen yapımı Uzak Şehir, 68. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde yaşananları yeniden izlemek isteyenler, dizinin yayın detaylarını araştırıyor. Uzak Şehir'in 68. bölümüne Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Dizinin son bölümünü aşağıdaki resmi bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz;
Alya'nın özgürlüğüne kavuşması, Cihan'la arasındaki savaşı bitirmek yerine çok daha sert bir noktaya taşır. Oğlundan ayrı kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, geri adım atmamaya kararlıyken Cihan da onu ve C. Deniz'i kaybetmemek için kendi kurallarını koyar.
İkisi arasındaki aşk, bu kez yerini kimsenin kolay kolay geri dönemeyeceği büyük bir restleşmeye bırakacaktır. Albora ailesinin üzerindeki tehlike ise giderek büyür.
Cihan bir yandan ailesini hedef alan güçlerle mücadele ederken, karşısında giderek genişleyen bir cephe olduğunu fark eder. Kartal'ın sessizce attığı adımlar ve Ateş'in kurduğu yeni ittifaklar, yaklaşan savaşın habercisidir.
Nare'nin yaşadığı kırılma aile içinde yeni yaralar açarken, Kaya ve Zerrin arasındaki gerilim de giderek tehlikeli bir hâl alır. Herkes kendi savaşının içine çekilirken, Alya'nın vereceği beklenmedik bir karar Cihan'la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.