Uzak Şehir 68. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm yayınlandı!

UZAK ŞEHİR 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alya'nın özgürlüğüne kavuşması, Cihan'la arasındaki savaşı bitirmek yerine çok daha sert bir noktaya taşır. Oğlundan ayrı kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, geri adım atmamaya kararlıyken Cihan da onu ve C. Deniz'i kaybetmemek için kendi kurallarını koyar.