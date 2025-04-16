Uzaklaştırma kararı bulunan koca eşine kurşun yağdırdı!

Emrah Akpınar ile eşi Emine Akpınar ile Canik ilçesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesiştiği yerde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.Tartışmanın ardından Emrah Akpınar yanında taşıdığı tabanca ile Emine Akpınar'a ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan Emrah Akpınar olay sonrası kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emine Akpınar'ı öldüren Emrah Akpınar'ın daha önce 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.