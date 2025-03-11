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Giriş Tarihi: 11.3.2025 09:21 Son Güncelleme: 11.3.2025 09:24

Uzaklaştırma kararı da Havva’yı kurtaramamış!

Konya’da boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman’ı (42) öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Yusuf Adıyaman’ın (37) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve geldiği ortaya çıktı. Havva Adıyaman’ın eşinin rahatsızlık vermesi üzerine 25 Şubat’ta mahkemeye başvurup, 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Yusuf Adıyaman’ın çeşitli suçlardan 24 kaydının olduğu tespit edildi.

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Uzaklaştırma kararı da Havva’yı kurtaramamış!

Korkunç olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Birinci kattaki daireden silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler adrese girdiklerinde boşanma aşamasındaki Havva Adıyaman ve eşi Yusuf Adıyaman'ı kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde av tüfeği ile ensesinden vurulan Havva Adıyaman ile başından vurulmuş olan Yusuf Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

2 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Eşinden bir süredir ayrı yaşayan Havva Adıyaman, eşinin rahatsızlık vermesi üzerine 25 Şubat'ta mahkemeye başvurdu. Adıyaman'ın başvurusu üzerine Yusuf Adıyaman hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Tüm bunlara rağmen Adıyaman konuşmak istediğini belirterek dün akşam eve geldi. Yusuf Adıyaman çıkan tartışma üzerine eşini yatak odasına götürdü. Burada bulunan pompalı tüfeği alan Adıyaman, önce kasığından vurduğu eşini yere düştükten sonrada ensesinden vurarak öldürdü. Ardından da aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay sırasında evde bulunan çocukların da tartışma üzerine Kadına Destek Uygulamasından (KADES) yardım istediği öğrenildi. Yusuf Adıyaman'ın çeşitli suçlardan 24 kaydının bulunduğu belirtildi.

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Uzaklaştırma kararı da Havva’yı kurtaramamış!
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