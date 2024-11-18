Üzerinden yüzlerce tarantula çıktı: Örümcek Adam

Peru'dan Güney Kore'ye giden adamının üstünden yüzlerce böcek çıktı. Independent'te yer alan habere göre, 28 yaşındaki Güney Koreli bir kişi Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan 8 Kasım'da uçağa binerek ülkesine dönmeyi planlıyordu. Güvenlik kontrolünde karnının şişkin olduğunu fark eden görevliler, adamın üzerini aradı. Adamın vücuduna bant ve kemer yardımıyla onlarca plastik kap bağlanmıştı. Kaplardan toplam 35 yetişkin tarantula, 285 yavru tarantula, 110 çıyan ve 9 mermi karıncası çıktı. Adam tutuklandı ve kendisine dava açıldı. Bütün hayvanların Peru'nun Amazon bölgesine özgü olduğu, bazılarının nesli tükenme riski yüksek canlılar listesinde yer aldığı belirtildi.