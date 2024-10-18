Üzerine baza kapağı düşen kadın öldü

Şişli'de temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen kadın, hayatını kaybetti. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Burcu E'nin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından yeni Ayazağa Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.