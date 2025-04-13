Üzerine kaya parçası düşen operatör hayatını kaybetti

Şırnak merkeze bağlı Araköy'de bulunan kömür ocağında yapılan çalışma sırasında iş makinesinin üzerine büyük kaya parçası düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Operatör Olcay, kepçe ile kaya kütlesi arasında sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Operatör Servet Olcay, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şırnak Devlet Hastanesinde yapılacak cenaze işlemlerinden sonra Şırnak Merkezde toprağa verilecek.