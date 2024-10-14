Uzman doktordan Viral enfeksiyon uyarısı

Uzman Doktor Nihat Önür, "Yazdan sonbahara geçiş dönemlerinde, havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle viral enfeksiyonlar daha sık görülür. Bunun başlıca nedenleri arasında soğuk havanın virüslerin daha uzun süre canlı kalmasına olanak sağlaması, okulların açılmasıyla çocukların toplu alanlarda bir arada bulunması ve evlerimizi daha az havalandırmamız sayılabilir. Bu durumlar, viral enfeksiyonların bulaşma oranını artırır" dedi.

Bu tür enfeksiyonların bağışıklığı düşük olan bireylerde daha etkili olduğunu belirten Önür, "Özellikle çocuklar, hamileler (gebeliğin 3. ayından sonra), kronik akciğer hastalıkları olanlar (Astım, KOAH), kalp hastalığı bulunanlar (bypass yapılmış hastalar, koroner kalp hastalığı olanlar), obez bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler gibi risk gruplarında daha ciddi seyredebilir" dedi. Bu tür viral enfeksiyonlarda kesinlikle antibiyotik kullanımı önermediklerini ifade eden Dr. Önür, " Çünkü antibiyotikler, vücudumuzdaki faydalı bakterileri de öldürebilir ve fırsatçı enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Ayrıca, antibiyotiklerin karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde olumsuz yan etkileri de bulunabilir. Dolayısıyla viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı uygun değildir." şeklinde konuştu. Gripten korunmanın en etkili yolu ise şu an için mevcut olan grip aşısı olduğunu söyleyen Önür, Özellikle risk grubundaki bireylerin kapalı ortamlarda bulunduklarında sosyal mesafe, hijyen ve el temizliğine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.