Katil gal arısı alarmı! Uzman isim mücadele yöntemlerini açıkladı

'KATİL GAL ARISI' NEDİR?

Araş. Gör. Dr. Kahraman İpekdal: "Halk arasında 'katil arı' olarak bilinen tür aslında 'kestane gal arısı' adını verdiğimiz bir tür. Bu tür istilacı bir tür. 2014 yılında Türkiye'de Yalova bölgesinde ilk tespiti yapıldı. Kestane gal arısı, aslında 3 milimetre boylarında minik bir arı. Bu arı bildiğimiz arılardan farklı olarak kestane ağacında 'gal' dediğimiz yumrular oluşturuyor.

Kestane gal arısını menşei Çin olarak biliniyor. Çin'in doğal bir böceği. Uluslararası ticaretin artmasıyla ve gelişmesiyle kestane gal arısı, dünyanın pek çok ülkesine de yayılmış durumda ve yayılmaya da devam ediyor.

Ağaçta popülasyon çok büyükse meyve ve çiçek birimi düşüyor. Arıcılar da olumsuz etkileniyor çünkü çiçek oluşmuyor. Çiçek oluşmayınca da kestane balı üretimi söz konusu olmuyor. Bunlar çok önemli ekonomik kayıpların çıkmasına neden oluyor.

Kestane gal arısı ilk olarak Türkiye'de Yalova'da tespit edildi. Yalova'dan Bursa'dan sonra yavaş yavaş etrafa yayılmaya başladı. Bu yayılmanın bir kısmı doğal bir şekilde oldu. İzmit Körfezi'nin güneyinden batı, doğu istikametinde yayıldı. Sapanca, Hereke'ye kadar… Üst tarafta İstanbul, İzmit taraflarını kapladı. Arada hiçbir bağlantı olmamasına rağmen birdenbire Giresun'da çok yüksek bir popülasyon ortaya çıktı. Çünkü belli ki bu bölgeden oraya aşı kalemi fidan ticaretiyle kestane gal arısı taşınmış oldu." diye sözlerine devam etti.