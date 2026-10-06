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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:02

Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!

Mutfaklarımızda sebzeleri sotelemek, kavurmak veya uzun uzun haşlamak en sık başvurduğumuz pişirme yöntemleri arasında yer alıyor. Ancak modern beslenme uzmanları, yüksek ısı ile temas eden birçok sebze ve meyvenin içerisindeki hassas vitamin ve antioksidanların saniyeler içinde buharlaştığı konusunda uyarıyor. İşte tencereye koymadan önce bir kez daha düşünülmesi gereken o besinler…

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Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!
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Yemek hazırlarken lezzet katmak amacıyla tencereye attığımız pek çok sebze ve kuruyemiş, ne yazık ki yüksek ısı karşısında tüm şifasını kaybediyor. Pişirme esnasında hücre yapısı bozulan gıdalar, vücudumuza sağlaması gereken faydanın sadece küçük bir kısmını sunabiliyor. Uzmanlar, günlük beslenme rutininde pişirme alışkanlıklarını değiştirerek bazı gıdaları doğrudan çiğ tüketilmesini öneriyor.

SARIMSAK

Yemeklerin vazgeçilmezi sarımsak, pişirildiğinde vitamin ve minerallerinin %90'ını kaybeder. Akciğer kanseri riskini azaltan allisin maddesinden yararlanmak için çiğ tüketmek şart.

PANCAR

İçeriğindeki folik asit, pişirme sırasında %25 oranında kaybolur. Beyninizin en büyük ihtiyacı olan bu bileşeni korumak için pancarı çiğ tüketmek önemlidir.

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BROKOLİ

Kanser riskini düşüren sülforafan maddesini vücut, brokoli çiğken çok daha kolay emer. C vitamini ve potasyum deposu bu sebzeyi salatalarınıza çiğ ekleyin.

SOĞAN

Kalp sağlığı ve anksiyete düşmanı olan allisin, soğan piştiğinde yok olur. En iyisi çiğ olarak salatalara eklemektir.

KIRMIZI BİBER

Günlük C vitamini ihtiyacının 3 katını karşılar. Ancak yüksek ısı, bu hassas vitamini anında yok eder.

ISPANAK VE KARNABAHAR

Bu ikili çiğ tüketildiğinde çok daha yüksek C vitamini ve folat seviyeleri sunarak bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.

KURUYEMİŞLER

Kavrulmuş kuruyemişler vitamin kaybına uğrar ve genetiğiyle oynanmış yağlar içerebilir. Çiğ yemişler ise kötü kolesterolü düşüren gerçek birer antioksidan kaynağıdır.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Çikolataların içinde işlenmiş halde tüketmek yerine çiğ yemek, kalp ve beyin sağlığını güçlendiren orta zincir yağlarından %100 faydalanmanızı sağlar.

TANELİ UFAK MEYVELER

Trend haline gelen kurutulmuş meyveler, kurutulma aşamasında suda çözünen vitaminlerini kaybeder. Üstelik kalori ve şeker oranları 3 katına çıkar! Bu nedenle taze ve sulu hallerini tercih etmek çok daha yararlıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!
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