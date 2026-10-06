Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!

Yemek hazırlarken lezzet katmak amacıyla tencereye attığımız pek çok sebze ve kuruyemiş, ne yazık ki yüksek ısı karşısında tüm şifasını kaybediyor. Pişirme esnasında hücre yapısı bozulan gıdalar, vücudumuza sağlaması gereken faydanın sadece küçük bir kısmını sunabiliyor. Uzmanlar, günlük beslenme rutininde pişirme alışkanlıklarını değiştirerek bazı gıdaları doğrudan çiğ tüketilmesini öneriyor.
Yemeklerin vazgeçilmezi sarımsak, pişirildiğinde vitamin ve minerallerinin %90'ını kaybeder. Akciğer kanseri riskini azaltan allisin maddesinden yararlanmak için çiğ tüketmek şart.
Kanser riskini düşüren sülforafan maddesini vücut, brokoli çiğken çok daha kolay emer. C vitamini ve potasyum deposu bu sebzeyi salatalarınıza çiğ ekleyin.
Kalp sağlığı ve anksiyete düşmanı olan allisin, soğan piştiğinde yok olur. En iyisi çiğ olarak salatalara eklemektir.
Günlük C vitamini ihtiyacının 3 katını karşılar. Ancak yüksek ısı, bu hassas vitamini anında yok eder.
Bu ikili çiğ tüketildiğinde çok daha yüksek C vitamini ve folat seviyeleri sunarak bağışıklık sistemini çelik gibi yapar.
Kavrulmuş kuruyemişler vitamin kaybına uğrar ve genetiğiyle oynanmış yağlar içerebilir. Çiğ yemişler ise kötü kolesterolü düşüren gerçek birer antioksidan kaynağıdır.
Çikolataların içinde işlenmiş halde tüketmek yerine çiğ yemek, kalp ve beyin sağlığını güçlendiren orta zincir yağlarından %100 faydalanmanızı sağlar.
Trend haline gelen kurutulmuş meyveler, kurutulma aşamasında suda çözünen vitaminlerini kaybeder. Üstelik kalori ve şeker oranları 3 katına çıkar! Bu nedenle taze ve sulu hallerini tercih etmek çok daha yararlıdır.