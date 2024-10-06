Uzmanlarından uzun yaşamın 5 sırrı

Uzmanlar beslenme biçimi ve egzersiz yapma sıklığı gibi yaşam tarzıyla ilgili alışkanlıkların kişinin yaşamında etkiler oluşturabileceğini söylüyor. Alkol tüketimi, sigara kullanımı gibi alışkanlıkların ise çeşitli hastalıklara yol açarak ömrü kısaltan etkiler oluşturduğu tahmin ediliyor. Sağlıklı yaşam sitesi Health'e konuşan uzun yaşam uzmanları, uzun bir ömür sürmek için kendilerinin günlük yaşantılarının parçası haline gelen davranışlarını açıkladı.Her gün egzersiz yapıyorumSosyal bağlarımı korumaya odaklanıyorumKarışık egzersizler yapıyorumYılda iki üç kere oruç gibi bir diyet uyguluyorumÇok yönlü bir yaklaşım benimsiyorum.